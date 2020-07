Arriva Giorgia Meloni a Napoli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiorgia Meloni a Napoli. La leader di Fratelli d’Italia sarà in città venerdì 24 luglio. Prima tappa presso la Federazione di Fratelli d’Italia di Napoli in Calata San Marco 24 alle ore 11. Lì, dopo una breve inaugurazione della sede, la conferenza stampa insieme al candidato Governatore Stefano Caldoro. Alle ore 14,30 infine parteciperà in via Toledo (altezza via Diaz) ad un flashmob organizzato per dare solidarietà ai commercianti, agli operatori turistici, alle piccole e medie imprese. L'articolo Arriva Giorgia Meloni a Napoli proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

carlettona : RT @SecolodItalia1: Giorgia Meloni a Pd e M5S: «Quando il popolo arriva sotto al palazzo, devi uscire fuori» - ManuelVaccaro1 : RT @SecolodItalia1: Giorgia Meloni a Pd e M5S: «Quando il popolo arriva sotto al palazzo, devi uscire fuori» - MarioOcchini : @Massimo98616376 I sondaggi davano fdi in aumentola lega perdeva consensi, arriva Giorgia con una sparata e perde t… - MaryamSenada : RT @SecolodItalia1: Giorgia Meloni a Pd e M5S: «Quando il popolo arriva sotto al palazzo, devi uscire fuori» - Marco_Zum : Giorgia Meloni a Pd e M5S: «Quando il popolo arriva sotto al palazzo, devi uscire fuori» -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Giorgia L'Aquila, arriva Giorgia Meloni Il Capoluogo Giorgia Meloni a Pd e M5S: «Quando il popolo arriva sotto al palazzo, devi uscire fuori»

«Abbiamo stretto i denti, siamo andati avanti. Se siamo qui e l’Italia deve fare i conti con il partito della destra italiana, probabilmente il terzo partito italiano, è grazie a noi». Giorgia Meloni ...

Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini: la tenera foto col pancione al mare

"Indimenticabile" l'hashtag che accompagna l'estate 2020 di Giorgia Palmas non è stato scelto a caso. Raccoglie tutte le emozioni di una neo mamma: l'ex velina di Striscia è in dolce attesa della sua ...

«Abbiamo stretto i denti, siamo andati avanti. Se siamo qui e l’Italia deve fare i conti con il partito della destra italiana, probabilmente il terzo partito italiano, è grazie a noi». Giorgia Meloni ..."Indimenticabile" l'hashtag che accompagna l'estate 2020 di Giorgia Palmas non è stato scelto a caso. Raccoglie tutte le emozioni di una neo mamma: l'ex velina di Striscia è in dolce attesa della sua ...