Apple, la Mela sempre più verde: "Emissioni zero entro il 2030" (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'azienda di Cupertino punta a una riduzione del 75% entro il decennio e a sviluppare "soluzione innovative per la rimozione del carbonio" per il restante 25% Leggi su repubblica

Notiziedi_it : Apple, la Mela sempre più verde: “Emissioni zero entro il 2030” - halal_coochie : thoughtidcry non accetta che Fiona Apple è la tizia che l'anno scorso si è infilata una mela nel culo su twitter,…… - InfinitoNulla : RT @bbbbbeatriceeee: a bad apple spoils the bunch quindi se sostenete che i ?? sono mele e c'è solo qualche mela marcia all'interno del gru… - bbbbbeatriceeee : a bad apple spoils the bunch quindi se sostenete che i ?? sono mele e c'è solo qualche mela marcia all'interno del… - leggilanotizia : #Clai: “Happy workers, happy salami”! Parola di #RobJanoff. La storica azienda di #Imola presenta il nuovo logo, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Mela Apple, la Mela sempre più verde: "Emissioni zero entro il 2030" la Repubblica Apple: spunta un nuovo brevetto con informazioni sulle cuffie over-ear

Manca sempre di meno al lancio delle nuove cuffie over ear del colosso californiano Apple e nelle ultime ore è sbucato un nuovo brevetto che ha svelato alcune caratteristiche. Sono oramai diversi mesi ...

High tech, l’indagine su Apple scatena le vendite. Brilla solo l’oro

L’indagine sulla pratiche commerciali aperta negli Usa nei confronti di Apple ha fatto cadere dal podio di Borsa i big di Internet – Continua invece la corsa dell’oro – I Btp rendono meno dell’1% La n ...

Manca sempre di meno al lancio delle nuove cuffie over ear del colosso californiano Apple e nelle ultime ore è sbucato un nuovo brevetto che ha svelato alcune caratteristiche. Sono oramai diversi mesi ...L’indagine sulla pratiche commerciali aperta negli Usa nei confronti di Apple ha fatto cadere dal podio di Borsa i big di Internet – Continua invece la corsa dell’oro – I Btp rendono meno dell’1% La n ...