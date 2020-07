Amber Heard contro Johnny Depp, la saga infinita: ora spunta anche Kate Moss, ex dell’attore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Johnny Depp e Amber Heard, smoking per due sfoglia la gallery È quasi impossibile stare dietro a tutti i dettagli e le vicende che emergono dalle testimonianze di Johnny Depp, 57 anni, e Amber Heard, 34. Giorno dopo giorno, deposizione dopo deposizione, la saga infinita del loro matrimonio – tra l’altro durato solo 15 mesi, ma evidentemente ben “concentrati” – si arricchisce di particolari sempre più ... Leggi su iodonna

È quasi impossibile stare dietro a tutti i dettagli e le vicende che emergono dalle testimonianze di Johnny Depp, 57 anni, e Amber Heard, 34. Giorno dopo giorno, deposizione dopo deposizione, la saga ...Dopo l'ammissione delle percosse a Johnny Depp (ma per una buona causa), l'attrice Amber Heard nella sua testimonianza ha parlato anche dell'ormai famosa foto delle feci nel letto. Per chi non lo ...