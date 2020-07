Allerta Meteo Piemonte, due giorni di codice giallo per temporali: previste forti raffiche di vento, fulmini e grandinate (Di mercoledì 22 luglio 2020) Due giorni di Allerta gialla per temporali attendono il Piemonte. I fenomeni – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – di breve durata, “saranno accompagnati da forti raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate a carattere locale”. Il maltempo oggi potrebbe riguardare tutta la regione eccetto l’Astigiano e l’Alessandrino, mentre domani sara’ limitato al Torinese, Cuneese, dalla montagna alle pianure. Ancora maltempo venerdi‘, con “precipitazioni deboli diffuse su tutta la regione”, dalla serata “correnti asciutte settentrionali favoriranno un rapido miglioramento del tempo”, assicurando “condizioni di stabilita’ per il ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #allertaGIALLA domani, mercoledì #15luglio, su alcuni settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per… - infoitinterno : Allerta meteo per forti temporali fino a domani notte - VarazzeMeteo : #FINE_AVVISO_METEO_UV_Varazze: Ultimo livello rilevato 'moderato' alle 7/22/2020 2:59:50 PM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live - DonZucchini : New post in Cinema Don Zucchini - Cento: IMPORTANTE Causa allerta meteo, LO SPETTACOLO DI STASERA E' RINVIATO! I… - fabriziobenzoni : #22luglio Comune di Brescia ?? Allerta meteo di ordinaria criticità per temporali forti previsti sull’alta pianura o… -