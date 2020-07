Zanardi lascia l’ospedale e va in centro per neuro-riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi ha lasciato l'ospedale di Siena in cui era ricoverato da più di un mese dopo l'incidente in handbike in Val d'Orcia ed è stato trasferito in una struttura specializzata in riabilitazione neurologica nella provincia di Lecco. Le sue condizioni sono stabili ha spiegato il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria Senese, Valtere Giovannini. "Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e la stabilità del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale"."I nostri professionisti – ha detto Giovannini – rimangono a ... Leggi su ilfogliettone

