WTA, il Ceo Simon: “Tanta incertezza ma dobbiamo andare avanti” (Di martedì 21 luglio 2020) “Non ci troviamo in un periodo normale. dobbiamo operare in un mondo che al momento è imperfetto, ma cerchiamo di trovare equilibrio e opportunità nonostante una situazione tutt’altro che ideale“. Steve Simon, Ceo della WTA, parla così al quotidiano emirato ‘The National’ in merito alla situazione nel massimo circuito femminile che ripartirà il 3 agosto a Palermo. “Ci sono ancora molti problemi con la quarantena, e ci saranno fino alla fine dell’anno – spiega Simon -. Tutto è condizionato, settimana dopo settimana, ma stiamo cercando di avere la massima quantità di gare e di utilizzarle quest’anno come test. dobbiamo trovare un modo per andare avanti mantenendo al sicuro tutti, visto che probabilmente non ci ... Leggi su sportface

