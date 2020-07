Uno splendore il nuovo OnePlus Nord: foto, specifiche, uscita e prezzo (Di martedì 21 luglio 2020) L'evento AR da poco terminato ha finalmente svelato il nuovo OnePlus Nord, smartphone middle-range di casa OnePlus capace di distinguersi per alcuni elementi da vero top di gamma e per il prezzo, che al loro cospetto quasi impallidisce. Il telefono include uno schermo Fluid AMOLED da 6.44 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) a 408ppi ed in formato 20:9 (refresh rate a 90Hz con una frequenza di campionamento del tocco a 180Hz), con lettore di impronte digitali integrato. Il foro che potete scorgere ospita una doppia fotocamera frontale, con sensori da 32 + 8MP, con apertura f/2.45 ed un grandangolo di 105°. Sul dorso la fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore primario Sony IMX586 da 48MP (apertura f/1.75) con OIS e EIS, in compresenza ... Leggi su optimagazine

