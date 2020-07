Ultrà Milan: confisca dei beni per Luca Lucci, noto per la foto con Salvini (Di martedì 21 luglio 2020) Questa mattina la polizia ha eseguito un provvedimento di confisca dei beni a carico di Luca Lucci , detto "il Toro", 39 anni, capo ultrà della Curva Sud Milanista, divenuto noto nel dicembre 2018 per ... Leggi su gazzetta

