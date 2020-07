Ultimi giorni per vedere Neowise, la cometa a due code. Ecco come non perdersela (Di martedì 21 luglio 2020) Basta una passeggiata fuori porta o sull’argine di un fiume per godere dello spettacolo, ma meglio attrezzarsi con telescopi e circoli di astrofili Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Ultimi giorni per vedere la cometa Neowise, ecco come non perdersela - robersperanza : Abbiamo aggiunto Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi vi è stato negli ultimi 14 giorni… - PietroGrasso : Borsellino riponeva molta speranza nei giovani, per questo dedicava loro del tempo anche in quei terribili ultimi g… - ArpaPiemonte : Negli ultimi 20 anni in #Piemonte aumento dei giorni di foehn e di #vento forte in montagna, in pianura aumentati i… - Grunf74 : Tranquillo, semmai dovessi decidere, in questi ultimi giorni nomi ben più blasonati stanno cambiando la muta ..... -