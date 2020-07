Ucraina, a Lutsk uomo armato sequestra autobus con 20 ostaggi (Di martedì 21 luglio 2020) A Lutsk in Ucraina un uomo armato ha sequestrato un autobus e preso in ostaggio venti persone: la polizia ha isolato il centro città, gli aggiornamenti Grande apprensione a Lutsk in Ucraina dove un uomo armato ha sequestrato un autobus con a bordo venti persone, prese in ostaggio. A raccontare quanto sta accadendo nella cittadina Ucraina è stata la stessa polizia con un post su Facebook. Secondo quanto scritto dalle forze dell’ordine, l’assalitore avrebbe con sé armi ed esplosivi. Proprio per questo il centro della città di Lutsk è stato isolato mentre la polizia sta ... Leggi su bloglive

