Triplicano i casi di contagio da Coronavirus in Spagna: 201 i focolai attivi (Di martedì 21 luglio 2020) Triplicano i casi di Coronavirus in Spagna: sono al momento 201 i focolai attivi, con gli epicentri maggiori localizzati a Barcellona e Lleida. La Spagna è ora il secondo Paese per recrudescenza del virus in Europa. I casi di Coronavirus in Spagna sono aumentati in poco più di due settimane, secondo gli ultimi dati del … L'articolo Triplicano i casi di contagio da Coronavirus in Spagna: 201 i focolai attivi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RAFALOCA1 : @dianacalibana @TarroGiulio @Lovogliodire @VittorioSgarbi @pasqualemariob1 @pbecchi @angelogiorgian2 @a_meluzzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Triplicano casi Triplicano i casi di contagio da Coronavirus in Spagna: 201 i focolai attivi MeteoWeek Triplicano i casi di contagio da Coronavirus in Spagna: 201 i focolai attivi

Triplicano i casi di coronavirus in Spagna: sono al momento 201 i focolai attivi, con gli epicentri maggiori localizzati a Barcellona e Lleida. La Spagna è ora il secondo Paese per recrudescenza del v ...

«Oltre 200 abusi dopo il lockdown» La denunce emerse alla Mangiagalli

La sera del 4 maggio, data del primo riaffaccio parziale dopo i mesi in quarantena, al centro Svsed della Mangiagalli si presentano tre donne vittime di violenza. Raccontano quello che hanno subito. S ...

Triplicano i casi di coronavirus in Spagna: sono al momento 201 i focolai attivi, con gli epicentri maggiori localizzati a Barcellona e Lleida. La Spagna è ora il secondo Paese per recrudescenza del v ...La sera del 4 maggio, data del primo riaffaccio parziale dopo i mesi in quarantena, al centro Svsed della Mangiagalli si presentano tre donne vittime di violenza. Raccontano quello che hanno subito. S ...