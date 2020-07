Telepass Pay scommette sulla carta d’identità elettronica (Di martedì 21 luglio 2020) Telepass Pay (crediti, Telepass Pay)In Italia le potenzialità della carta d’identità elettronica (Cie), in mano a 15 milioni di cittadini, sono ancora da esplorare. D’altro canto la Cie risponde ad altissimi standard di sicurezza ed è stata pensata come una vera e propria piattaforma fruibile in contesti diversi. E qualcosa sta iniziando a muoversi. Telepass Pay, la società controllata al 100% da Telepass spa, ha rilasciato pochi giorni fa una funzione legata alla Cie per permettere ai nuovi clienti che scaricano l’omonima app di velocizzare le operazioni di onboarding tramite sistema nfc. Si tratta di una funzione di automatismo: l’utente che vuole registrarsi sull’app scatta una foto del codice progressivo che c’è ... Leggi su wired

nubileg : RT @startup_italia: Domani è il giorno di SIOS20 Summer Edition powered by INNOIS! Ringraziamo i nostri partner Nana Bianca, Cisco, Enel, i… - ricpuglisi : RT @startup_italia: Domani è il giorno di SIOS20 Summer Edition powered by INNOIS! Ringraziamo i nostri partner Nana Bianca, Cisco, Enel, i… - startup_italia : Domani è il giorno di SIOS20 Summer Edition powered by INNOIS! Ringraziamo i nostri partner Nana Bianca, Cisco, Ene… -

Ultime Notizie dalla rete : Telepass Pay Telepass Pay, come funziona e quante cose ci si possono fare Motor1.com Italia Telepass Pay scommette sulla carta d'identità elettronica

Dalla raccolta immediata dei dati degli utenti ai servizi di mobilità condivisa, ecco come la fintech di Telepass progetta il suo futuro con la Cie In Italia le potenzialità della carta d’identità ele ...

Telepass, rimborso del 5% sui pedaggi 2020

Un rimborso del 5% sui pedaggi del 2020. L'iniziativa è quella firmata Telepass, che per incentivare i viaggi degli italiani e contribuire alla ripartenza dopo l'emergenza sanitaria, ha deciso di prop ...

Dalla raccolta immediata dei dati degli utenti ai servizi di mobilità condivisa, ecco come la fintech di Telepass progetta il suo futuro con la Cie In Italia le potenzialità della carta d’identità ele ...Un rimborso del 5% sui pedaggi del 2020. L'iniziativa è quella firmata Telepass, che per incentivare i viaggi degli italiani e contribuire alla ripartenza dopo l'emergenza sanitaria, ha deciso di prop ...