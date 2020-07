Sul Cervino a 11 anni, l'impresa divide le guide alpine (Di martedì 21 luglio 2020) Alcune ritengono che non ci sia nulla di straordinario, altre parlano di esasperazione dei genitori. Leggi su media.tio.ch

aostasera : Nuovo record sul #Cervino: scozzese di 11 anni è il più giovane ad aver raggiunto la vetta - horacespvct : RT @pietroseresini: Andare a dormire con vista sul Cervino è proprio bello. Peccato non sia così tutte le sere - pietroseresini : Andare a dormire con vista sul Cervino è proprio bello. Peccato non sia così tutte le sere - periodicodaily : La prima spedizione sul Cervino nel 1865 #14luglio #cervino - comeH2O : e comunque si scolpisca sul Monviso o sul Cervino nelle 'mie' cucine siano esse pro o private NIENTE lavastoviglie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Cervino

Di tutt'altro avviso la guida alpina Lucio Trucco, che sul Cervino lavora da sempre: «Non ha alcun senso portare un bambino di 11 anni, che è in pieno sviluppo, non ha ancora conoscenza del proprio ...Si chiama Jules Molyneaux lo scalatore del Cervino più giovane della storia. A soli 11 anni e in compagnia del padre Chris, il bambino proveniente dalle highlands scozzesi ha completato la scalata del ...