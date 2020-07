Sondaggio La7, Lega e PD in testa, lotta per il terzo posto. Sorpresa astenuti (Di martedì 21 luglio 2020) Riportiamo i dati che emergono dalle rilevazioni delle preferenze di voto del lunedì sera, realizzate da Swg per il telegiornale La7. La prima forza politica del panorama si conferma la Lega di Matteo Salvini che, rispetto alla stima di una settimana fa, guadagna due decimi di punto portandosi al 26,5% delle preferenze. Il Partito Democratico perde lo 0,3% , scendendo al 19,3%. Lo stacco tra Pd e il Carroccio è, stando al Sondaggio Swg, salito a 7,2 punti. Segue il Movimento 5 Stelle con il 15,6% dei consensi, numeri lontanissimi dai periodi d’oro. Fratelli d’Italia continua a rimanere a contatto con i grillini, nonostante la formazione abbia perso lo 0,3% e sia stazionata al 14,2% dei consensi. 6% per Forza Italia di Silvio Berlusconi, in calo rispetto sette giorni fa dello 0,3%.ale di La7. C’è un dato ... Leggi su ilparagone

