Salvini evita le domande di Scanzi per un impegno, ma non compare tra gli eventi ufficiali (Di martedì 21 luglio 2020) Ha fatto molto rumore in questi giorni un siparietto avvenuto in TV sabato sera tra Matteo Salvini ed il giornalista Andrea Scanzi. Il leader della Lega è apparso in diretta durante una trasmissione di LA7, vale a dire “In Onda“. Siamo nella fascia “prime time” ed il Segretario del Carroccio sta argomentando la sua visita in terra pugliese. Ad un certo punto il conduttore Luca Telese gli dice che alcuni ospiti in studio vorrebbero porgli delle domande, facendo esplicitamente il nome anche di Scanzi con cui ci sono state forte discussioni in passato. La storia, come accennato, ve l’abbiamo riportata domenica mattina, aggiungendo anche il video in cui si osserva lo scrittore e giornalista riservare parole molto dure a Salvini, il quale aveva ormai abbandonato il ... Leggi su bufale

SacchiGg : RT @Not_that_Filip: @LucillaMasini Salvini non sarebbe mai andato a Bruxelles. Salvini evita sempre il confronto (tipo gli incontri a Dubli… - Evvivame : RT @Not_that_Filip: @LucillaMasini Salvini non sarebbe mai andato a Bruxelles. Salvini evita sempre il confronto (tipo gli incontri a Dubli… - Not_that_Filip : @LucillaMasini Salvini non sarebbe mai andato a Bruxelles. Salvini evita sempre il confronto (tipo gli incontri a D… - Gibbs42552533 : #Salvinisomaro è colui che presenzia in tutte le sagre d'Italia ma evita il luoghi in cui È PAGATO per svolgere il… - jobbe50 : @shiwasekitai Salvini che rema sempre contro gli interessi dell'Italia... Salvini lo iettatore di professione... ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini evita Senatrice Riccardi passa alla Lega ed evita le domande. Salvini: “Transfughi da noi? Governo non… Il Fatto Quotidiano Mentre Pd e M5S si suicidano, il centrodestra a guida Salvini è un pericolo

Qualunque questione, anche relativamente minore come per esempio le vicende riguardanti le prossime elezioni regionali, per non correre il rischio di non cadere nell’inconsapevolezza deve essere per f ...

Salvini scappa da Scanzi, cosa è accaduto in diretta su LA7?

Durante la trasmissione di LA7, In Onda, è intervenuto in collegamento Matteo Salvini che però si è letteralmente dileguato appena ha saputo che in studio ci fosse Scanzi. Il siparietto è avvenuto in ...

Qualunque questione, anche relativamente minore come per esempio le vicende riguardanti le prossime elezioni regionali, per non correre il rischio di non cadere nell’inconsapevolezza deve essere per f ...Durante la trasmissione di LA7, In Onda, è intervenuto in collegamento Matteo Salvini che però si è letteralmente dileguato appena ha saputo che in studio ci fosse Scanzi. Il siparietto è avvenuto in ...