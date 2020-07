Recovery fund, Rinaldi (Lega) spegne l’entusiasmo di Conte: “Non è vero che la Ue fa debito comune” (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – A sentire il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, i vari esponenti del Pd e dei 5 Stelle, la vittoria (che vittoria non è) al Consiglio Ue straordinario permetterà all’Italia di fare grandissime cose, grazie a tutti i miliardi che otterrà con il Recovery fund (ma il come e il quando questi soldi, in gran parte in prestito, arriveranno non è ancora dato sapere). Tuttavia i giallofucsia sfruttano l’occasione per mostrarsi uniti e compatti (anche se così non è), possono tirare un sospiro di sollievo (forse fino alle regionali), parlando di “risultato storico“, con il titolare dem del Tesoro che si sbilancia in un “Ora portiamo l’Italia nel futuro“. Ecco, forse Gualtieri in tal caso non ha tutti i ... Leggi su ilprimatonazionale

