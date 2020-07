Recovery Fund, Giorgia Meloni appoggia Conte: “Si è battuto per contrastare le pretese” (Di martedì 21 luglio 2020) Con incredibile sorpresa, Giorgia Meloni nel complesso commenta positivamente il Recovery Fund e il traguardo raggiunto dopo giorni di riunione dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sottolinea, ovviamente, che poteva e doveva fare meglio, però tra le righe ammette che tutto sommato ci si può ritenere abbastanza soddisfatti. E così, lascia da solo il suo amico e collega Matteo Salvini che, al contrario, ha definito l’intesa una “fregatura grande come una casa”. >>Leggi anche: Recovery Fund, la furia dell’olandese Wilders: “All’Italia 82 miliardi di regali” Recovery Fund, Giorgia Meloni: “Conte ... Leggi su urbanpost

ROMA - ’’Le notizie di stanotte sono ottimali e quello che deve esser fatto ora è semplice: non sprecare l’occasione’’. Così il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco, commentando l’accordo sul ...ROMA (ITALPRESS) – “A me pare che l’Italia esca in piedi, ma rispetto al trionfalismo della maggioranza sarei piu’ cauta, i problemi rimangono. Fratelli d’Italia continua a tifare come ha fatto fin da ...