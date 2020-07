Recovery Fund, chi vince e chi perde nello storico accordo (Di martedì 21 luglio 2020) L'Italia è il Paese che guadagnerà di più (81,4 miliardi di sussidi e 127,4 di prestiti) mentre tra gli sconfitti la visione verde e digitale dell'Europa. Dati, cifre e scenari Recovery Fund, Conte: "Con 209 miliardi possiamo far ripartire l'Italia"" Leggi su espresso.repubblica

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - Ernesto29296958 : Ah CALCI in CULO fuori dal CDX non sono altro che serpi in seno..!! - Lilly5713 : RT @Diogene55: Il Recovery Fund è un MES che ce l’ha fatta. Ecco come funziona (di Giuseppe Palma) -