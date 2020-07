Recovery, Calenda scettico: “Sono meno miliardi del previsto e più condizionati del Mes” (Di martedì 21 luglio 2020) “I toni trionfalistici del Governo e della stampa sono da campagna elettorale”, tiene subito a precisare il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando ai microfoni di Controradio gli esiti del Consiglio europeo. Nello specifico, parlando del Recovery, Calenda spiega che “Abbiamo avuto più fondi della proposta iniziale, ma a fondo perduto non sono 80 miliardi, come dicono tutti i giornali perché poi noi diamo più contributi al bilancio europeo in cambio. I fondi veri sono 25 miliardi, però abbiamo 120 miliardi di prestiti. Questo – tiene a chiarire il leader di Azione – sarà un fattore positivo ma saranno molto più condizionati, molto più del Mes e dovremo anche rispettare tutte le ... Leggi su italiasera

Lo dichiara il leader di Azione Carlo Calenda in un video pubblicato sui social ... La Bce può diminuire il quantitative easing in cambio del Recovery Fund A quel punto si ritorna in Consiglio europeo ...

L'accordo sul Recovery Fund al Consiglio Ue. Il commento di Carlo Calenda

