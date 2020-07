Premier, Arsenal ko: ora per l'Europa League deve vincere la FA Cup (e farebbe fuori il Tottenham) (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'Aston Villa batte di misura l'Arsenal nella sfida valida per il 37° turno di Premier League. A decidere la gara è stata una rete di Trezeguet al 27'. Leggi su tuttonapoli

Un gol ha sconvolto la lotta per la salvezza in Premier: l’1-0 di Trézéguet al 27’ ha permesso all’Aston Villa non solo di superare l’Arsenal e di agganciare il Watford a quota 34, ma di uscire dalla ...Finisce 1-0 la sfida contro l'Arsenal, nella trentrasettesima giornata della Premier League C'è la firma di Trézéguet sulla sfida che ha visto opposte Aston Villa e Arsenal. In un confronto che ...