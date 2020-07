Pisciotta, tre positivi al Covid. Il sindaco: “Unico ceppo, ora altri 12 tamponi” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPisciotta (Sa) – Sono tre i positivi a Pisciotta, comune che così non è purtroppo più annoverato tra i quelli Covid-free. Il sindaco Ettore Liguori ricostruisce: “Nel pomeriggio abbiamo avuto il responso dal laboratorio dell’ospedale ‘Ruggi’ di Salerno presso il quale l’Asl aveva portato i sette tamponi somministrati al medico in quiescenza che abita nella frazione vecchia Stazione, a sua moglie e ai cinque amici partecipanti alla cena. Il medico e la moglie sono risultati positivi. Essi sono in isolamento (il professionista appare lievemente sintomatico, ndr). Collegabile a questo nucleo è anche l’altro caso“. Liguori svela la ricostruzione relativa all’ottavo tampone: ... Leggi su anteprima24

UnoTvnews : Pisciotta, tre nuovi casi di covid-19 - carseri : RT @ONDANEWSweb: Coronavirus nel Cilento. Tre casi di contagio a Pisciotta - - ONDANEWSweb : Coronavirus nel Cilento. Tre casi di contagio a Pisciotta - - occhio_notizie : Tre tamponi positivi - cilentonotizie : Tre casi positivi di #coronavirus accettati a Pisciotta - @cilentonotizie -