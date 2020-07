Pallone d’Oro 2020 non assegnato, Castagne ‘deluso’: “Lo vincerò l’anno prossimo” (Di martedì 21 luglio 2020) Una notizia storica che condizionerà il panorama calcistico internazionale: il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato. La decisione è arrivata da France Football che assegna il premio al miglior giocatore dell’anno solare dal lontano 1956. Una scelta dettata dai fatti legati all'emergenza pandemica da Covid-19 che hanno condizionato lo sport e non solo. Tante le reazioni da parte dei protagonisti, quelli attesi e quelli meno attesi... Vedere per credere il simpatico post social di Timothy Castagne, esterno dell'Atalanta, che ha ironizzato sul web dopo aver appreso la notizia.Pallone d'Oro 2020 non assegnato, Castagne: "Vincerò l'anno prossimo"caption id="attachment 994947" align="alignnone" width="810" Timothy ... Leggi su itasportpress

SkySport : Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione di France Football - DiMarzio : Non ci sarà un vincitore del #PallonedOro per quest'anno: è ufficiale - Sport_Mediaset : Niente Pallone d'oro 2020, il #Barcellona: 'Sappiamo tutti chi è il migliore'. Il club catalano ha voluto esaltare… - davidelessi : RT @GoodMorningIT: Recovery Fund: c'è l'accordo | Test incoraggianti sui vaccini | Uk, stop trattato estradizione con Hong-Kong | Truppe eg… - gargantuuuu : RT @GnocchiGene: Quest’anno France Football ha deciso di non assegnare il Pallone d’oro. Quindi niente lotta tra Gagliardini e Valdifiori #… -

