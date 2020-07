Ninja Gaiden potrebbe tornare come esclusiva Xbox Series X (Di martedì 21 luglio 2020) Ninja Gaiden potrebbe presto tornare e, stando ad alcuni rumor comparsi in rete, sembra che un eventuale nuovo gioco della serie sia destinato ad arrivare in esclusiva su Xbox Series X.Alcune voci, vorrebbero Team Ninja al lavoro su un nuovo titolo pensato solo per la console di casa Microsoft, il che confermerebbe il forte interesse di Xbox per il mercato giapponese: più volte Phil Spencer si è recato in territorio giapponese per discutere con vari sviluppatori, quindi un eventuale Ninja Gaiden su Series X non sarebbe troppo sorprendente.Tornando ai rumor, le indiscrezioni provengono da un noto insider e dal podcast XboxERA che avrebbe confermato di aver ... Leggi su eurogamer

botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: Un nuovo #NinjaGaiden all'orizzonte solo su #XboxSeriesX? -

Ultime Notizie dalla rete : Ninja Gaiden Ninja Gaiden sta per tornare come esclusiva Xbox Series X? Everyeye Videogiochi Ninja Gaiden sta per tornare come esclusiva Xbox Series X?

Secondo alcuni rumor e speculazioni, il Team Ninja potrebbe essere al lavoro su un nuovo progetto legato a Ninja Gaiden in esclusiva per Xbox Series X. Niente di confermato al momento, vediamo di ...

Xbox Series X nelle terre del Sol Levante: Phil Spencer vuole ricostruire la fiducia con gli sviluppatori orientali

basti pensare a Ninja Gaiden, Lost Odyssey, Blue Dragon e Tales of Vesperia. Purtroppo, con il passare del tempo, quel supporto è lentamente svanito e gli sviluppatori giapponesi hanno preferito ...

Secondo alcuni rumor e speculazioni, il Team Ninja potrebbe essere al lavoro su un nuovo progetto legato a Ninja Gaiden in esclusiva per Xbox Series X. Niente di confermato al momento, vediamo di ...basti pensare a Ninja Gaiden, Lost Odyssey, Blue Dragon e Tales of Vesperia. Purtroppo, con il passare del tempo, quel supporto è lentamente svanito e gli sviluppatori giapponesi hanno preferito ...