Milan, Pioli: “Lunedì sera ho saputo tutto, mi hanno chiamato e mi hanno comunicato la scelta” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stefano Pioli ha commentato l’ufficialità della conferma sulla panchina del Milan ai microfoni di Sky Sport, confessando di essere a conoscenza di questa svolta da alcuni giorni: “Era da un paio di giorni che sapevo di questa trattativa. Cominciare il prossimo anno con un club prestigioso mi rende felicissimo. Ci speravo nella riconferma e la volevo fortemente – ammette il tecnico rossonero – sto bene con la squadra e con l’ambiente: il nostro lavoro è solamente all’inizio. Il club è sempre stato corretto con me, ha sempre detto che non c’era nulla di definitivo e che le scelte sarebbero state fatte a bocce ferme. Non ho mai allenato dall’inizio un grande club e non ho mai vinto, su di me poteva esserci qualche perplessità ma ho sempre sentito la fiducia”. Una scelta, ... Leggi su sportface

AntoVitiello : Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato - AntoVitiello : AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto com… - DiMarzio : Sfuma l'arrivo di #Rangnick, il #Milan proseguirà con #Pioli - Kay_Dayer : RT @LGWsport: #Arnault in Italia, #Braida che parla di #Pioli e magicamente scenari che cambiano a Casa #Milan. Saltano accordi con #Rangni… - Giacomobacci2 : RT @NicoSchira: Il #Milan 2020/21 ripartirà da Stefano #Pioli in panchina. Nel post partita la comunicazione del club. Chissà se a Ralf #Ra… -