Martinez Quarta sogna l'Inter: "Ho letto le voci, sono orgoglioso" (Di martedì 21 luglio 2020) Lucas Martinez Quarta potrebbe lasciare il River Plate per tentare la prima esperienza europea della sua carriera. Sulle sue tracce ci sono sia Inter sia il Valencia e il difensore classe 96, Intercettato dai microfoni di Marca, ha confermato le voci. EUROPA - "Il sogno di ogni calciatore è giocare in Europa e raggiungere la nazionale, sarebbe bello fare questo salto. sono tranquillo, dipenderà da molti fattori, ma se ne occupa il mio procuratore. A me non resta altro che allenarmi e farmi... Leggi su 90min

DBenedectus : Le parole del difensore che piace a diversi club in Europa e anche ai nerazzurri The post Martinez Quarta: “Sogno d… - sportli26181512 : Martinez Quarta chiama l'Inter: 'Felice che mi abbiano notato, sogno di giocare in Europa': Lucas Martinez Quarta è… - cmdotcom : #MartinezQuarta chiama l'#Inter: 'Felice che mi abbiano notato, sogno di giocare in Europa'… - FcInterNewsit : River, Martinez Quarta: 'Orgoglioso che club storici come l'Inter mi abbiano notato. Io sogno di giocare in Europa' - MartinBielsaOK : Poker sudamericano: -Claudio Bravo -Martinez Quarta -Gonzalo Pity Martinez -Edinson Cavani #BIELSAxESPN -

Ultime Notizie dalla rete : Martinez Quarta Martinez Quarta chiama l'Inter: 'Felice che mi abbiano notato, sogno di giocare in Europa' Calciomercato.com Martinez Quarta sogna l'Inter: "Ho letto le voci, sono orgoglioso"

Lucas Martinez Quarta potrebbe lasciare il River Plate per tentare la prima esperienza europea della sua carriera. Sulle sue tracce ci sono sia Inter sia il Valencia e il difensore classe 96, ...

Martinez Quarta: «Sogno l’Europa. Orgoglioso che squadre come l’Inter mi seguano»

Martinez Quarta, difensore classe 1996 del River Plate, è uno dei calciatori seguiti in Argentina dall’Inter. Il centrale dei Millonarios ha parlato del suo futuro in una intervista a Marca. INTER – « ...

Lucas Martinez Quarta potrebbe lasciare il River Plate per tentare la prima esperienza europea della sua carriera. Sulle sue tracce ci sono sia Inter sia il Valencia e il difensore classe 96, ...Martinez Quarta, difensore classe 1996 del River Plate, è uno dei calciatori seguiti in Argentina dall’Inter. Il centrale dei Millonarios ha parlato del suo futuro in una intervista a Marca. INTER – « ...