Legge elettorale, Zingaretti: "Era impegno e va votata" (Di martedì 21 luglio 2020) Roma,. 21 lug (Adnkronos) - "Rispetto al dibattito di queste ore è utile chiarire che da parte del Pd non c'è alcuna richiesta di "accelerare" l'iter della Legge elettorale. Casomai si tratta di recuperare un ritardo". Lo dice Nicola Zingaretti. "Nell'accordo alla base di questo Governo, stabilito nell'agosto del 2019, è contenuta la scelta della riduzione del numero dei parlamentari insieme ad alcune modifiche dei regolamenti e ad una nuova Legge elettorale per scongiurare rischi di pesanti distorsioni della rappresentanza -prosegue il segretario del Pd-. Il Pd dopo pochi giorni dall'avvio del Governo ha onorato l'impegno di votare la riduzione. Tutte insieme le forze di maggioranza, con una riserva di Leu, dopo mesi di confronto hanno approvato un testo che deve ... Leggi su studiocataldi

meb : È surreale che mentre il Governo combatte per ottenere fondi in Europa, Pd e M5S forzino la mano sulla legge eletto… - ItaliaViva : Mentre il Governo combatte per ottenere i fondi in Europa, Pd e cinque stelle forzano la mano sulla legge elettoral… - lucianonobili : Per @ItaliaViva la priorità è affrontare la crisi, per il Pd cambiare legge elettorale. Noi vogliamo un sistema mag… - Lorena_Sca_ : Quando l’ha cambiata lei, insieme a FI e Lega, la legge elettorale prime delle elezioni se lo è scordato! #porcellum #Meloni #InOnda - nuccia20 : RT @danieledv79: Zingaretti pronto ad un accordo con Salvini sulla legge elettorale. Come era la storia dell'alleanza tra Salvini e Renzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale Un'altra legge elettorale è possibile. Pasquino spiega come Formiche.net Gb, pubblicato rapporto su interferenze russe: "Governo lento nel riconoscere la minaccia"

LONDRA - La Gran Bretagna è "uno dei principali obiettivi della Russia" per il suo ruolo centrale nella "lobby occidentale anti-Mosca" e per la sua vicinanza con gli Usa. Lo sostiene l'atteso rapporto ...

Trump sfida le città Dem: "Ristabilirò l'ordine"

Dopo aver inviato soldati federali per «ripristinare legge e ordine» a Portland, in Oregon, il presidente Donald Trump minaccia di fare lo stesso con New York, Chicago, Philadelphia, Detroit e Baltimo ...

LONDRA - La Gran Bretagna è "uno dei principali obiettivi della Russia" per il suo ruolo centrale nella "lobby occidentale anti-Mosca" e per la sua vicinanza con gli Usa. Lo sostiene l'atteso rapporto ...Dopo aver inviato soldati federali per «ripristinare legge e ordine» a Portland, in Oregon, il presidente Donald Trump minaccia di fare lo stesso con New York, Chicago, Philadelphia, Detroit e Baltimo ...