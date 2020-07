Kentucky Fried Chicken scommette sul pollo “finto” di Beyon Meat (Di martedì 21 luglio 2020) (Foto: Photo by Aleks Dorohovich on Unsplash)Non si ferma il successo della carne “finta”. Dopo le prime sperimentazioni, la catena di fast food americana Kentucky Fried Chicken rinnova la collaborazione con Beyond Meat per produrre il suo classico pollo fritto ma con carne a base vegetale. Dalla prossima settimana il Beyond Fried Chicken, alternativa vegan al suo piatto di punta, sarà disponibile in oltre cinquanta ristoranti Kfc presenti in California nelle città di Los Angeles, Orange County and San Diego. Anche in questo caso si tratterà di una sperimentazione locale fino a esaurimento scorte per monitorare l’andamento delle vendite, così da valutare poi l’eventuale ... Leggi su wired

