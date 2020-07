Hellas Verona, Juric: “Contro il Torino dovremo essere cattivi. Futuro? A breve prenderò una decisione” (Di martedì 21 luglio 2020) “Il mio Futuro? Penso sia giusto e normale fare le mie valutazioni. Penso che sia io che il mio staff abbiamo fatto un grande lavoro, e siamo orgogliosi di aver alzato il livello sportivo del club, sia dal punto di vista della preparazione alle partite che dei risultati del campo“. Queste le parole di Ivan Juric che inizia a stilare i primi bilanci sulla panchina del Verona, durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Torino. “Nell’offerta, generosa, del presidente Setti vedo tanta stima nei confronti sia mia che dei miei collaboratori: lo devo solo ringraziare – ha proseguito il tecnico del Verona – Le valutazioni che sto facendo sono di carattere puramente sportivo, su quanto puo’ ancora crescere ... Leggi su sportface

