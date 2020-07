Gommone a largo della Libia, Alarm Phone: “Si sta sgonfiando, può affondare in qualsiasi momento”. A bordo ci sono 120 migranti (Di martedì 21 luglio 2020) Un Gommone con 120 migranti a bordo è in mare da oltre 12 ore, senza più motore e con uno dei tubolari che si starebbe “sgonfiando”. A lanciare l’allarme sono Sea Watch e Alarm Phone, secondo cui l’imbarcazione “può affondare in qualsiasi momento”. Le ong hanno avvisato della situazione sia le autorità maltesi che quelle italiane chiedendo un immediato intervento di soccorso. Il mezzo si trova a circa cinquanta miglia dalle coste libiche. “Europa, mobilita tutti i beni di salvataggio disponibili prima che sia troppo tardi!”, scrive su Facebook Alarm Phone. “Le persone in difficoltà dicono che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

