Giacomo Urtis lancia il nuovo tormentone in stile Tic Toc (Di martedì 21 luglio 2020) Giacomo Urtis lancia il suo terzo singolo da cantante dopo una parentesi per un progetto parallelo da dj dove ha fatto uscire due singoli dance durante l'inverno. ' Di più ' presenta molte novità e ... Leggi su tgcom24.mediaset

__paolo__1 : @NackaSkoglund89 capitano vero, via giacomo urtis del MT - Elaman58 : Qualcuno mi restituisca i 2 min che ho perso guardando Valeria Marini e Giacomo Urtis mentre ballavano'boom' Su I… - eziopreggio : Giacomo Urtis fammi una pompa con l'invisalign -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

TGCOM

Giacomo Urtis lancia il suo terzo singolo da cantante dopo una parentesi per un progetto parallelo da dj dove ha fatto uscire due singoli dance durante l'inverno. "Di più" presenta molte novità e addi ...Michelle Hunziker, la conduttrice torna in televisione con All Togheter Now. Sui social network intanto pubblica le foto e si apre il dibattito, si è ritoccata esteticamente? Michelle Hunziker è pront ...