Final Fantasy 7 Remake Parte 2 quando esce? Il gioco è in pieno sviluppo

Final Fantasy 7 è tornato a vivere grazie ad un Remake perfetto che ha riconciliato i fan della saga con Square Enix, rea, secondo gli appassionati, di aver gettato alle ortiche quanto di buono fatto in precedenza con gli ultimi capitoli. Complice la magia che permea l'opera e la caratterizzazione dei personaggi, la casa di produzione giapponese con il rifacimento di Final Fantasy 7 ha fatto centro. La maestosa opera è stata capace di conquistare i nuovi giocatori che non avevano mai giocato prima a Final Fantasy 7 e i vecchi fan che del gioco avevano invece esplorato ogni millimetro. Segno di quanto il lavoro svolto da Square Enix sia stato pregno di amore e attenzione. E questo ha dato i risultati anche dal punto di vista delle ...

Proseguono a pieno ritmo i lavori in casa Square Enix, con l'obiettivo di portare a compimento l'ambizioso progetto di rifacimento dell'originale Final Fantasy 7. Il 2020, nonostante le problematiche ...

