Evasione fiscale, Bar Refaeli condannata insieme alla madre: maxi multa e nove mesi di servizi sociali (Di martedì 21 luglio 2020) Bar Refaeli è stata condannata insieme alla madre Tzipi per Evasione fiscale. Secondo il tribunale di Tel Aviv, la top model israeliana dovrà scontare nove mesi di servizi sociali. Condanna più severa per il genitore, punita con 16 mesi di reclusione in carcere. Evasione fiscale, Bar Refaeli condannata insieme alla madre: maxi multa Secondo la... L'articolo Evasione fiscale, Bar Refaeli condannata insieme alla ... Leggi su blogtivvu

