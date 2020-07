Ecoballe, l’annuncio: “Caivano brucerà 400.000 tonnellate di rifiuti l’anno” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tre milioni di tonnellate di Ecoballe saranno trattate per la selezione di materiale da riciclo e la produzione di combustibile solido secondario. Questo il nuovo piano della Regione Campania per lo smaltimento di 4,5 milioni di tonnellate di Ecoballe accumulate tra la fine degli anni ’90 e il 2000 nelle gravissime crisi rifiuti che la Campania ha attraversato. Le Ecoballe verranno lavorate all’interno degli impianti di Giugliano in Campania e Caivano. La costruzione della linea di Caivano che trasformerà le Ecoballe in combustibile solido è partita e sarà conclusa tra nove mesi, quando comincerà la trasformazione, tutto il processo è stato affidato con gara d’appalto ad A2a ... Leggi su anteprima24

