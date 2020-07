Di Battista: “Conte eccellente, solo gli anti-italiani lo negano” (Di martedì 21 luglio 2020) Alessandro Di Battista ha espresso ad Adnkronos tutta la sua soddisfazione per l’accordo raggiunto dall’Italia a Bruxelles dopo un lungo e complicatissimo negoziato. Uno dei leader del MoVimento 5 Stelle ha applaudito al lavoro svolto dal Premier Giuseppe Conte e ha sottolineato come sia giusto che ora sia proprio lui a gestire le risorse che ha ottenuto in sede europea.Di Battista ai giornalisti ha detto:“Conte ha ottenuto un risultato eccellente che solo la solita fazione di anti-italiani non riconosce. E aggiungo: dato che i soliti esponenti del ‘Partito delle grandi prese’ sono da settimane al lavoro per indebolire Conte e sostituirlo con qualche loro domestico è bene - da subito - ribadire l'ovvio. È stato Conte ad ottenere miliardi di ... Leggi su blogo

