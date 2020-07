Cantieri autostrade, a Genova il corteo di tir a passo d’uomo: la protesta per la viabilità (Di martedì 21 luglio 2020) Dodici mezzi pesanti che hanno attraversato Genova per bloccare, simbolicamente, piazza Fontane Marose, nel centro città. È la singolare protesta degli autotrasportatori che hanno sfilato a passo d’uomo in una sorta di corteo di tir per “accogliere” la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, all’inaugurazione del nodo ferroviario. Alla protesta hanno partecipato anche i due candidati alle Regionali, il presidente uscente Giovanni Toti e l’esponente di Pd-M5s, Ferruccio Sansa. La manifestazione, organizzata dal comitato “Salviamo Genova e la Liguria”, ha contestato la gestione dei trasporti e della viabilità nella regione. L'articolo Cantieri autostrade, a ... Leggi su ilfattoquotidiano

