Boris Giuliano, 41 anni fa l’omicidio della mafia (Di martedì 21 luglio 2020) Ricorre oggi il 41esimo anniversario dell’uccisione di Boris Giuliano, vice questore e capo della squadra mobile di Palermo. Giuliano fu freddato il 21 luglio 1979, a 48 anni, davanti alla bar Lux, da Leoluca Bagarella, cognato sanguinario di Totò Riina. Proprio il boss corleonese fu condannato all’ergastolo, insieme ad altri esponenti del clan, come mandante dell’omicidio. Quando fu ammazzato, Giuliano, brillante investigatore e funzionario dello Stato, stava indagando sui traffici di droga di cosa nostra e sulla scomparsa del giornalista Mauro de Mauro. Boris Giuliano, medaglia d’oro al valor civile Nel 1980, un anno dopo la sua morte, Giuliano fu insignito della ... Leggi su italiasera

