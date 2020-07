Accordo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027: dotazione di 750 miliardi di cui 390 di sussidi (Di martedì 21 luglio 2020) C’è l’Accordo. I leader europei hanno raggiunto l’intesa sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027 al termine di un negoziato record durato quattro giorni e quattro notti. Lo annuncia il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. All’adozione delle conclusioni è seguito un applauso. Il Recovery Fund ha una dotazione di 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di sussidi. Il Bilancio è stato fissato a 1.074 miliardi. “Buongiorno ce l’abbiamo fatta. L’Europa e’ forte e unita, abbiamo raggiunto Accordo sul pacchetto di Recovery e sul ... Leggi su laprimapagina

Sussidi per 390 miliardi, i rimanenti 310 miliardi (per arrivare a 700), in prestito. È questa la bozza di accordo sul Recovery Fund, siglata dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che ha co ...