Ultime Notizie Roma del 20-07-2020 ore 12:10 (Di lunedì 20 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale ed è lunedì 20 luglio ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio riprenderanno oggi alle 16 lavori del Consiglio Europeo su recovery Found dopo il nulla di fatto ieri nella terza giornata del vertice di Bruxelles la trattativa prosegue Dunque a oltranza Michelle proporre una soluzione con una riduzione di sussidi a 400 miliardi e 390 miliardi anticipa con te la soluzione da 400 condurrebbe Maggiore scontro per i paesi che ne hanno diritto e quella da €390 sconto spiega il premier le attese Per un accordo al vertice europeo sul quadro finanziario pluriennale recovery Found spingono le quotazioni dell’Euro ai massimi degli ultimi quattro mesi la moneta unica europea sale dello 0 3% 1,05 dollari tornando così a livelli di marzo apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund il ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Il nuovo Ponte di #Genova è pronto, oggi il giorno del collaudo #ANSA - Agenzia_Ansa : Al via lo stress test sul #ponteGenova: saliti tutti e 56 i tir sull'impalcato per un totale complessivo di 2.500 t… - fanpage : Intera famiglia denunciata per aver violato la quarantena: altre 40 persone finite in isolamento - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Oggi verrà inaugurata la nuova piazza di Tremulini) è stato pubblicato su: Tem… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 20-07-2020 ore 12:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -