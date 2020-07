Tutti i tavoli di Merkel, leader multitasking (Di lunedì 20 luglio 2020) È l’unica con le idee sufficientemente chiare e l’obiettivo saldamente agganciato al mirino. Anche la sola non ancora piegata all’idea di «missione impossibile» per salvare l’Europa dall’implosione dell’Ue. Assente dalla cancelleria dal 17 luglio, Angela Merkel rimane il perno per qualunque soluzione passante per Bruxelles, Londra, Roma, Parigi e perfino Mosca; senza contare L’Aia, sempre più prigioniera dei No del primo ministro Mark Rutte. Presidente del Consiglio europeo da ventuno giorni e leader della GroKo fino all’autunno 2021, l’ex «ragazza … Continua L'articolo Tutti i tavoli di Merkel, leader multitasking proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

ciro_galasso : Questa è la sede e richiederà 2 tavoli da semicerchio come da foto 60 sedie 60 grandi piatti blu 60 piccoli piatti… - ciro_galasso : Questa è la sede e richiederà 2 tavoli da semicerchio come da foto 60 sedie 60 grandi piatti blu 60 piccoli piatti… - federicovf69 : Ti ritwitti solo per poterti sputtanare se si chiudono i tavoli europei positivamente. Cosa che spero si avveri per… - TessaTrisRose : I locali stessi non rispettano le regole (tavoli tutti attaccati, sedie non igienizzate e tavoli nemmeno puliti...)… - linxchan91 : In Riviera la situazione sta sfuggendo di mano. I miei sono andati per due week end ai Lidi ferraresi e non c'era… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti tavoli Tutti i tavoli di Merkel, leader multitasking | il manifesto Il Manifesto La lunga notte dell'Europa. Conte attacca Rutte: "Ne rispondi a tutti"

(La Stampa) i sono due carte che l’Italia potrebbe giocare oggi sul tavolo del negoziato, per passare al contrattacco dell’Olanda. E questo perché commissione e Parlamento verrebbero tagliati fuori ...

Ue, Conte: "Negoziato molto duro ma partita ancora aperta"

«Il mio Paese ha una sua dignità. C'è un limite che non va superato», avrebbe detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso della cena parlando dell'ipotesi di un voto all'unanimità ...

(La Stampa) i sono due carte che l’Italia potrebbe giocare oggi sul tavolo del negoziato, per passare al contrattacco dell’Olanda. E questo perché commissione e Parlamento verrebbero tagliati fuori ...«Il mio Paese ha una sua dignità. C'è un limite che non va superato», avrebbe detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso della cena parlando dell'ipotesi di un voto all'unanimità ...