SITA, ottimizzata gestione carburante per compagnia Condor (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha ottimizzato la gestione del carburante di Condor, compagnia aerea tedesca leisure, grazie alle applicazioni eWAS Pilot e eWAS Dispatch. Utilizzate su più di 700 piloti e dispatcher, l’aerolinea migliorerà ulteriormente sicurezza e confort dei voli per passeggeri, piloti, equipaggi, ridurrà l’impatto ambientale, evitando consumi di carburante non necessari e limitando gli spostamenti dei velivoli, e otterrà significativi risparmi sui costi. “L’esigenza di accedere ai flussi di dati in tempo reale cresce rapidamente, con disposizioni e regolamenti che si evolvono per garantire che i voli siano più sicuri e sostenibili”, ha commentato Stephan ... Leggi su quifinanza

