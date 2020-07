Serie A, Antitrust indaga su clausole abbonamenti di Brescia e Lecce (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Antitrust ha avviato delle indagini sulle clausole vessatorie presenti negli abbonamenti delle società di A Brescia Calcio e Unione Sportiva Lecce. Ad annunciarlo è stata la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato precisando, attraverso una nota, che questi avvii di procedimenti istruttori seguono il mancato accoglimento dell’invito alle stesse società, in data 24 gennaio 2020, con cui aveva richiesto di rimuovere dalle rispettive condizioni contrattuali le clausole che avrebbero potuto risultare vessatorie. Stesso invito era stato rivolto anche a Spal ed Hellas Verona Football Club che in un secondo momento hanno modificato le condizioni generali di contratto rimuovendo i profili di possibile vessatorietà evidenziati ... Leggi su sportface

