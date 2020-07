Scalatore morto sul Sass Negher: la dinamica dell’incidente (Di lunedì 20 luglio 2020) Si chiamava Stefano Biffi lo Scalatore morto a seguito di una caduta a Colico, sul Sass Negher. 26 anni, era precipitato nel pomeriggio di sabato. È durata poco più di un giorno la battaglia per la sopravvivenza di Stefano Biffi. Il giovane Scalatore di 26 anni è morto a seguito di una caduta sul Sass Negher avvenuta nel pomeriggio di sabato. Il ragazzo, laureatosi al Politecnico di Milano, aveva come grande passione quella delle scalate su roccia. Stando a quanto riferito dai soccorritori Stefano, che stava effettuando un passaggio di traverso quasi in orizzontale, ha mancato un appiglio per poi scivolare e cadere in modo fatale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Paura in provincia di ... Leggi su bloglive

ciclismoliquido : @FUORIMANO Leggenda del ciclismo belga, scalatore straordinario e campione del mondo nel '55. Morto drammaticamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Scalatore morto E' morto il giovane scalatore precipitato dal Sass Negher IL GIORNO Scalatore morto sul Sass Negher: la dinamica dell’incidente

Si chiamava Stefano Biffi lo scalatore morto a seguito di una caduta a Colico, sul Sass Negher. 26 anni, era precipitato nel pomeriggio di sabato. È durata poco più di un giorno la battaglia per la so ...

E' morto il giovane scalatore precipitato dal Sass Negher

E' morto Stefano Biffi, lo scalatore di 26 anni di Caponago che sabato pomeriggio è caduto da una delle vie di arrampicata del Sass Negher a Olgiasca a monte di Colico. Nonostante le cure a cui lo ha ...

Si chiamava Stefano Biffi lo scalatore morto a seguito di una caduta a Colico, sul Sass Negher. 26 anni, era precipitato nel pomeriggio di sabato. È durata poco più di un giorno la battaglia per la so ...E' morto Stefano Biffi, lo scalatore di 26 anni di Caponago che sabato pomeriggio è caduto da una delle vie di arrampicata del Sass Negher a Olgiasca a monte di Colico. Nonostante le cure a cui lo ha ...