Roma, Zaniolo si allena a parte. Risentimento all'adduttore per Ibanez (Di lunedì 20 luglio 2020) Confermato il Risentimento all'adduttore per Roger Ibanez che è dovuto uscire anzitempo dalla sfida contro l'Inter La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della trasferta di Ferrara contro la SPAL. Confermato il Risentimento all'adduttore per Roger Ibanez che è uscito anzitempo dalla sfida contro l'Inter. Anche Zaniolo sarà out nella sfida contro la SPAL: il gioiellino italiano ha lavorato a parte nell'ambito del suo percorso di recupero dal Risentimento al polpaccio.

