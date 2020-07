Recovery Fund, lunga notte di trattative: restano distanze (Di lunedì 20 luglio 2020) restano le distanze tra i Paesi “frugali” e il fronte formato da Italia e Spagna. Ma per il Recovery Fund, Conte si rivela fiducioso di trovare un accordo Un’altra nottata di trattative a Bruxelles sul Recovery Fund e il bilancio pluriennale della UE. Al terzo giorno di negoziati e al termine di una lunga giornata di bilaterali, riunioni ristrette e mini-summit, i 27 si sono seduti al tavolo della plenaria senza un accordo. Poche ore dopo il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha annunciato lo stop, riprendendo la riunione dopo ben tre ore. Giuseppe Conte è ancora fiducioso di trovare un accordo, sebbene ieri non ci siano stati progressi. “In questo momento ci stiamo avvicinando allo ... Leggi su zon

