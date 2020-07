Paderno, passaggi a livello più sicuri: arrivano le barriere per non passare sotto (Di lunedì 20 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Ai passaggi a livello di Paderno Dugnano non si passa più sotto le sbarre. È in corso l’installazione dei grembiali, ovvero le barriere per impedire l’attraversamento dei pedoni. Un progetto promosso da Ferrovienord che è partito da Seveso e nel giro di poche settimane riguarderà tutti i passaggi a livello della Seveso-Milano. Questa mattina è … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Paderno, passaggi a livello più sicuri: arrivano ... Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Paderno passaggi Paderno, la Regione: il passaggio a livello di Palazzolo non chiude ma sarà aumentata la sicurezza Il Notiziario Paderno Dugnano: due ponti nel piano stroardinario di interventi della Regione

Il sovrappasso di via Mazzini a Palazzolo e il l tratto di Milano-Meda all’altezza del cinema Le Giraffe che supera il torrente Seveso beneficeranno di uno stanziamento di Regione Lombardia di quasi 3 ...

Paderno: chiusura notturna del ponte San Michele per lavori

Tra la mezzanotte e le 4.30 del giorno 18 luglio il ponte San Michele sarà chiuso completamente al transito in entrata e in uscita, dunque lato di Lecco e di Bergamo, per consentire i lavori richiesti ...

