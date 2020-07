"Noi ragazzi, il lato fragile dei supereroi" (Di lunedì 20 luglio 2020) Dal 31 luglio arriva su Netflix la seconda serie di "The Umbrella Academy". La protagonista Ellen Page: "Diamo voce a chi non ce l'ha". Leggi su quotidiano

Sono supereroi: ma sono fragili, smarriti, sgomenti, tormentati, sgualciti, soli, in cerca dei propri fratelli. Forse, non sono neppure supereroi: sono solo ragazzi con degli strani superpoteri, ma so ...Arrivi a Ponza in barca? Lì resti. Vietato scendere (o quasi) per evitare ulteriori assembramenti in un’isola stracolma di turisti e soprattutto di giovani. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco. «Il ...