Municipio X, Di Pillo: sicurezza e decoro urbano, delocalizzate 26 bancarelle (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Oggi finalmente si e’ provveduto alla delocalizzazione e all’ottimizzazione delle ultime 26 bancarelle presenti nel nostro territorio. Sono 7 le aree oggetto del provvedimento: piazza San Leonardo da Porto Maurizio, il Pontile, la Stazione di Acilia, quelle del Mercato Capo Passero, via di Casalpalocco, via Menippo e Largo Girolamo da Montesarchio, tutte delocalizzate, messe a norma del codice della strada e soprattutto messe in modo da non intralciare la viabilita’”. È quanto dichiara la Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo che rileva come si tratti di “un’operazione importante e storica concordata con le Associazioni di Categoria, e a queste ultime e’ stato concesso un posto riservato per i mezzi degli operatori, con il fine di scoraggiare la ... Leggi su romadailynews

GHERARDIMAURO1 : SOLO PER OSTIA, ALLORA, FU MESSO: M5S AL SEGGIO, V. DELLE AZZORRE SCUOLA PARINI OSTIA, LA DI PILLO, CHE FU ELETTA P… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio Pillo Municipio X, Di Pillo: sicurezza e decoro urbano, delocalizzate 26 bancarelle RomaDailyNews Ostia, 26 bancarelle del X Municipio cambiano zona: ecco la nuova mappa

con il fine di scoraggiare la doppia fila", ha commentato la minisindaca di Ostia Giuliana Di Pillo. "Le delocalizzazioni delle postazioni commercio area pubblica procedono su tutto il territorio ...

Sinistra Italiana X Municipio: Sospesa la gara per i fruit-bar sul lungomare e deserta la gara per i Centri Disabili

“Sugli annunci non c’è che dire, sono formidabili, quasi imbattibili. – dichiara Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio – Quando si tratta poi di dare concretezza alle parole inizi ...

con il fine di scoraggiare la doppia fila", ha commentato la minisindaca di Ostia Giuliana Di Pillo. "Le delocalizzazioni delle postazioni commercio area pubblica procedono su tutto il territorio ...“Sugli annunci non c’è che dire, sono formidabili, quasi imbattibili. – dichiara Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio – Quando si tratta poi di dare concretezza alle parole inizi ...