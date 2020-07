Migranti: Lamorgese, 'attenzione massima per Lampedusa, test sierologico per gli sbarcati' (Di lunedì 20 luglio 2020) Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - "L'attenzione del Governo per Lampedusa è massima". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese parlando con i cronisti all'uscita del Comune di Lampedusa, dopo avere incontrato il sindaco Salvatore Martello. Il capo del Viminale, accompagnata dal capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha anche annunciato che saranno eseguiti "test sierologici per tutti i Migranti che sbarcano". Leggi su liberoquotidiano

