Microfono d’Oro, una splendida 10ª edizione (Di lunedì 20 luglio 2020) Si è svolta al Porto Turistico di Roma sulla suggestiva terrazza dell’Extra Lux, la 10ª edizione del Microfono d’Oro, premio dedicato al mondo radiofonico, organizzato da Fabrizio Pacifici e presentato dall’attrice Cosetta Turco, coadiuvata dalla madrina della serata, la modella venezuelana Salome Rodriguez. Anche quest’anno grazie al gradimento del pubblico e al giudizio di una giuria di qualità si sono alternati sul palco i più importanti speaker della Capitale, che hanno ricevuto dei riconoscimenti disegnati dal Maestro Orafo Giovanni Pallotta. Premio speciale per il mattatore della serata Enzo Salvi, che insieme a Jodie Alivernini ha ritirato anche il premio per la trasmissione “Buongiornissimo Roma”. Riconoscimenti anche per “I Lunatici” di Rai Radio 2 Roberto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

