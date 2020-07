Marco Martinelli e Valerio Lysander insieme in “Così com’è” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il cantante ‘scienziato’ Marco Martinelli e il cantautore Valerio Lysander insieme per il brano “Così com’è”, in radio e sulle piattaforme digitali Il cantante ‘scienziato’ Marco Martinelli e il cantautore Valerio Lysander, artisti della scuderia di Suoni Dall’Italia di Mariella Nava, insieme per il brano “Così com’è”, già disponibile in digitale (ascolta su Spotify) e in radio. Un brano, scritto proprio… L'articolo Marco Martinelli e Valerio Lysander insieme in “Così ... Leggi su corrierenazionale

UltimiFuochi : SABATO 25 LUGLIO,ore 21, piazza Giovanni Paolo II, Poggiardo ????RUMORE DI ACQUE di Marco Martinelli, con Alessandro… - RecensiamoMusic : #MarcoMartinelli e #ValerioLysander: 'La vita va presa così com'è' - #INTERVISTA DOPPIA - wordsandmore1 : ? @ValerioLysander - @MarcoilGiallino - @suonidallitalia - #MarcoMartinelli e #ValerioLysander, i due artisti dell’… - valeriolys : RT @AllMusicItalia: E' uscito il nuovo singolo di Marco Martinelli e Valerio Lysander “Così Com'è”, brano in cui si parla della pacifica ac… - valeriolys : RT @OltreleColonne: Il cantante ‘scienziato’ Marco Martinelli e il cantautore Valerio Lysander insieme per il brano “Così com’è” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Martinelli La musica del cantante-scienziato Marco Martinelli Metro Martinelli: “Mutigliano, crateri in strada e nel muro di contenimento in via Onacrog”

“Crateri nella strada e muro di contenimento che sta per crollare in via Onacrog a Mutigliano”. Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che ieri (18 luglio), ha svolto un sopralluog ...

Basket Donoratico ora punta su Luca Triglia e Tommaso Pio

Volti nuovi nello staff tecnico della società gialloblù guidata da Filippo Martinelli «Due grandi istruttori con i quali sarà impostato un lavoro di lunga durata» Giorgio Creatini / Donoratico Prepara ...

“Crateri nella strada e muro di contenimento che sta per crollare in via Onacrog a Mutigliano”. Lo dichiara il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che ieri (18 luglio), ha svolto un sopralluog ...Volti nuovi nello staff tecnico della società gialloblù guidata da Filippo Martinelli «Due grandi istruttori con i quali sarà impostato un lavoro di lunga durata» Giorgio Creatini / Donoratico Prepara ...